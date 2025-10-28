Qualcomm представила разработанные для ИИ чипы

27 октября американская корпорация Qualcomm представила новые чипы, разработанные специально для использования с технологиями искусственного интеллекта.

Чипы AI200 и AI250 предназначены для серверов, обслуживающих дата-центры и, по мнению экспертов, призваны конкурировать с продукцией таких компаний, как Nvidia и AMD. AI200 начнет выходить на рынок уже в следующем году, AI250 — в 2027 году. Новые чипы также отличаются повышенной энергоэффективностью, что позволяет снизить нагрузку на дата-центры.

Инвесторы с воодушевлением оценили новые продукты Qualcomm, которые должны повысить уровень конкуренции на рынке чипов ИИ. После презентации акции компании подскочили в цене на 20%.

Евгений Хвостик