Агент Калюжного опроверг сообщения о притеснениях артиста в армии

Актер Глеб Калюжный не сталкивается с притеснениями в армии, заявил ТАСС его агент Григорий Сухов. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Семеновском полку артист якобы столкнулся с «дедовщиной» из-за своей популярности и «привелегий».

По данным Mash, сослуживцы Глеба Калюжного недовольны неравными условиями службы, так как актер «на особом счету у командиров». «Отношения окончательно испортились, когда за Глеба стали вступаться офицеры. Старички даже пригрозили избить новенького, если не будет соблюдать иерархию»,— пишет канал.

Григорий Сухов заявил агентству, что информация канала не соответствует действительности. «Ни одно слово. Мне кажется, такие слухи распространяют неокрепшие умы. У Глеба все хорошо, он проходит службу в армии в штатном режиме»,— сказал агент.

Глеб Калюжный отправился на срочную службу в конце мая 2025 года. В октябре прошлого года он проигнорировал вызов в военкомат и сменил место жительства, после чего СКР возбудило уголовное дело об уклонении (ч. 1 ст. 328 УК).

Полина Мотызлевская