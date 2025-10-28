В Металлургическом районе Челябинска 71 дом остался без отопления из-за аварии

В Челябинске 71 многоквартирный жилой дом Металлургического района на день отключили от отопления. Причиной стала авария не теплотрассе, сообщает АО «УСТЭК-Челябинск».

В настоящий момент на теплосетях проводят ремонтные работы, которые планируют завершить 29 октября в 00:00.

Отопления нет в 29 домах по улице Пети Калмыкова, в 16 — по Комаровского, еще в 16 жилых зданиях по Шоссе Металлургов, а также в девяти домах по Черкасской.

Без тепла также остались детские сады №275 (два филиала), 121, 354 (два филиала), Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли, школы №94, 74 и 42, а также Уральский региональный колледж. Отопление отключено в Южно-Уральском государственном медицинском университете и противотуберкулезном диспансере №12.