В Екатеринбурге за год число преступлений мигрантов выросло на 58%

В Екатеринбурге число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 58% за год, говорится в докладе заместителя директора департамента общественных связей горадминистрации Александра Кашигина, который он представил на комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности.

За девять месяцев 2025 года иностранные граждане совершили 555 преступлений, тогда как в аналогичный период прошлого года это число составило 350. Число тяжких преступлений за девять месяцев выросло со 170 до 351.

Как пояснил начальник полиции УМВД по Екатеринбургу Денис Беляев, такой рост связан с изменением методик подсчета преступлений. Большую часть преступлений мигрантов составляют правонарушения, связанные с наркотиками. Если раньше все объединяли в один эпизод, то в текущей практике каждая «закладка» выступает отдельным эпизодом в деле, что приводит к увеличению числа преступлений в статистике.

«У нас один из фигурантов приобрел наркотические вещества и сделал 200 "закладок". Соответственно, это привело к увеличению статистики»,— привел пример Денис Беляев.

Всего, по информации Александра Кашигина, в Екатеринбурге 60,6 тыс. трудовых мигрантов без учета их семей и студентов, обучающихся в вузах. Господин Кашигин указал, что на противодействие экстремизму, в том числе проведение лекций и массовых мероприятий в 2025 году запланировано 1,25 млн руб. В 2024 эта сумма равнялась 962 тыс., в 2023 — 581 тыс. руб.

Анна Капустина