Группа компаний «Метран» приняла участие в работе международной метрологической конференции

В Сочи проходит международная научно-практическая конференция «Метрология в промышленности-2025», организованная при поддержке Росстандарта. На одной площадке собрались более 150 экспертов, чтобы обсудить тенденции развития метрологии в странах СНГ и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото предоставлено пресс-службой АО «ТД „Метран“» Фото: фото предоставлено пресс-службой АО «ТД „Метран“»

В работе конференции принимает участие команда специалистов Группы компаний «Метран». Так, технический директор ООО «КМС» Денис Матушко выступил с докладом, в котором затронул тему эффективности применения алгоритмов технического зрения для определения метрологических характеристик некоторых типов средств измерения.

Заместитель генерального директора по работе с государственными органами Группы Компаний «Метран», председатель подкомитета по развитию производства средств измерений Комитета ТПП России, Вячеслав Бурмистров в своем докладе о координации российских производителей средств измерений отметил вхождение России в число мировых лидеров по измерительным возможностям.

«Важно объединить усилия государства, науки и промышленности для укрепления отечественного приборостроения и защиты внутреннего рынка от контрафакта», — подчеркнул Вячеслав Бурмистров.

В программе конференции также запланировано обсуждение значимых для приборостроительной отрасли тем: проекта Стратегии обеспечения единства измерений до 2035 года, актуальных изменений в законодательстве, направлений цифровизации ФИФ ОЕИ и вопросов производственной метрологии для промышленности и энергетики

Добавим, что Группа компаний «Метран» в свою очередь ведет активную деятельность по укреплению приборостроения России через работу в Торгово-промышленной палате, региональных отраслевых союзах, участвует в разработке стандартов отрасли для внедрения на федеральном законодательном уровне.

АО «ТД „Метран“»