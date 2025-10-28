Флот Татарстана закупит детали для скоростного судна «Восход-74» за 42 млн

АО «Флот Республики Татарстан» закупит дизель-редукторный агрегат (ДРА) с дистанционным автоматизированным управлением для скоростного пассажирского судна «Восход-74» за 42 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, агрегат будет иметь объем цилиндров от 21 до 22,5 куб. м и номинальную мощность до 812 кВт. Кроме ДРА, необходимо поставить гребной вал и шестилопастный гребной винт.

Ранее сообщалось, что судно «Восход-74» проходит ремонт у АО «Флот Республики Татарстан». По сообщению генерального директора компании Роман Лизалин, обновленный теплоход планируют запустить в навигацию следующего года.

АО «Флот Республики Татарстан» — речной оператор, созданный правительством республики в 2023 году. Компания организует пассажирские перевозки и экскурсии по Волге, а также предоставляет услуги аренды теплоходов.

Анна Кайдалова