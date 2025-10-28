Самарского лидера организации футбольных фанатов внесли в список экстремистов
Уроженец Самары Дмитрий Фролов* включен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму. Информация размещена на сайте Росфинмониторинга.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Силовики считают Дмитрия Фролова* одним из лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., признано экстремистским и запрещено в России). Ранее силовики задержали трех его представителей. Они были арестованы.
Установлено, что один из задержанных, ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ, вместе с двумя подельниками вербовал в организацию новых участников. Также они пропагандировали экстремистскую символику, включая нацистскую.
В 2017 году Советский районный суд Самары включил объединение в реестр экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ.