Самарского лидера организации футбольных фанатов внесли в список экстремистов

Уроженец Самары Дмитрий Фролов* включен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму. Информация размещена на сайте Росфинмониторинга.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Силовики считают Дмитрия Фролова* одним из лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., признано экстремистским и запрещено в России). Ранее силовики задержали трех его представителей. Они были арестованы.

Установлено, что один из задержанных, ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ, вместе с двумя подельниками вербовал в организацию новых участников. Также они пропагандировали экстремистскую символику, включая нацистскую.

В 2017 году Советский районный суд Самары включил объединение в реестр экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ.

Георгий Портнов