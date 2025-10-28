На освещение улиц на окраинах Уфы потратят 21 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на устройство сетей наружного освещения с «Уфагорсветом», сообщается на сайте госзакупок. Муниципальное учреждение предложило исполнить контракт начальной стоимостью 28 млн руб. с дисконтом в 25%, за 21 млн руб. Еще два участника готовы были выполнить работы за 26,6 млн руб. и 21,1 млн руб. Большую часть контракта оплатит бюджет республики.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подрядчик должен в течение 45 дней провести освещение 41 улицы, в том числе в микрорайонах Тужиловка и Шакша, селе Самохваловка, деревне Елкибаево и поселке Князево.

Майя Иванова