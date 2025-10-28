В Оренбурге возбудили уголовное дело о торговле человеком

В Оренбурге возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми с применением насилия или с угрозой его применения». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в 2023 году житель Оренбурга познакомился в городе с потерпевшей. Он решил ее продать для оказания услуг интимного характера. Подозреваемый подыскал покупателей. Угрожая потерпевшей физической расправой, он передал ее третьим лицам за деньги.

Потерпевшая около года находилась у указанных лиц, оказывая услуги интимного характера. Затем ей удалось вернуть свои документы и покинуть Оренбургскую область с помощью обмана одного из фигурантов. После этого она обратилась к правоохранителям.

Фигуранты задержаны. Им предъявлено обвинение. В отношении каждого из них избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева