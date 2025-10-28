В Волгограде возбудили дело после гибели работника предприятия

Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Днем 24 октября этого года на предприятии в Тракторозаводском районе Волгограда произошло возгорание во время очистки рукавного фильтра печи-пульверизатора от алюминиевого порошка. Пострадали двое работников, которых доставили в реанимацию с термическими ожогами различной степени тяжести. Вскоре один из них скончался. Врачи борются за жизнь второго.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Предстоит провести судебные экспертизы.

Павел Фролов