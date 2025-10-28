Жителя Нефтекумского округа будут судить за убийство и пьяное вождение

Прокуратура Нефтекумского района утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего жителя аула Тукуй-Мектеб, обвиняемого в убийстве, управлении авто в состоянии опьянения и угрозе убийством, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Согласно материалам следствия, конфликт произошел на свадьбе в июле 2025 года из-за желания обоих познакомиться с одной девушкой. После ссоры мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, будучи лишенным права управлять машиной, отправился домой на автомобиле, взяв при этом нож. На дороге он нанес своему оппоненту множественные ножевые ранения, в результате которых потерпевший скончался на месте. После убийства он угрожал родителям погибшего.

Следствие установило, что подозреваемый ранее был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения. Теперь уголовное дело направлено в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков