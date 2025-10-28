Ярославцы стали реже заключать договоры страхования

В Ярославской области за первое полугодие 2024 года заключено более 445 тыс. договоров страхования, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году, сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение связано с падением спроса на добровольное страхование, число таких полисов уменьшилось на 10,5%. Количество договоров обязательного страхования выросло на 4,5%. Наиболее популярными остаются договоры ОСАГО, дополнительного медицинского страхования (ДМС) и страхования имущества. Количество договоров ДМС снизилось на 4%, а страхования имущества — на 17%. Страховые компании собрали более 6,8 млрд рублей страховых премий, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В добровольном страховании премии выросли почти на 43%, в обязательном — на 5,5%.

Страховые выплаты клиентам увеличились более чем на 68% и превысили 5,6 млрд рублей. В добровольном страховании выплаты выросли почти на 87%, в обязательном — более чем на 8%. Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева напомнила, что при оформлении договора по добровольному страхованию клиент может отказаться от него в течение «периода охлаждения», который составляет до 30 дней. Если услуга не была использована, компания вернет полную стоимость.

Антон Голицын