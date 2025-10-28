Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров о реакции на испытания «Буревестника»: «все как-то притихли»

Лавров: после испытаний ракеты «Буревестника» «все притихли»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по дипломатическим каналам Москва не получила официальной реакции на испытания крылатой ракеты «Буревестник».

«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске, где проходит международная конференция по евразийской безопасности.

В выходные начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» прошли успешно. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что его российский коллега должен заниматься завершением боевых действий на Украине, «а не испытывать ракеты».

