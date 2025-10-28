Челябинских экс-сотрудниц больницы будут судить за злоупотребление полномочиями

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера и экономиста первой категории планово-экономического отдела городской больницы №9. В зависимости от роли и степени участия каждой их обвиняют по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями), а также ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2022-2024 годах сообщницы изготавливали договоры на оказание различных медицинских и косметологических услуг и оплачивали их из бюджета больницы. Услуги предоставлялись 22 людям — близким сотрудниц и им самим. Ущерб учреждению составил 7,1 млн руб.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшие оперативное сопровождение по уголовному делу. Фигурантки возместили ущерб в размере 1,3 млн руб. Наложен арест на принадлежащие обвиняемым автомобили общей стоимостью свыше 3,2 млн руб., а также на жилое помещение одной из экс-сотрудниц больницы стоимостью более 2,5 млн руб. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска