Минфин Татарстана уточнит статьи бюджетных расходов
Министерство финансов Татарстана опубликовало проект приказа, уточняющий и дополняющий структуру статей расходов по ключевым направлениям. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В сфере здравоохранения вводится новая целевая статья, направленная на борьбу с онкологическими заболеваниями — средства планируется направить на модернизацию медучреждений и закупку оборудования.
В социальной политике предусмотрено новое направление расходов на поддержку семей с детьми и студенток очной формы обучения, вставших на учет по беременности.
В жилищной сфере добавлено финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Для малого и среднего бизнеса расширяются формы господдержки: вводятся субсидии и налоговые льготы. Также предусмотрено финансирование обновления общественного транспорта и развития туризма.