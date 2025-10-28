Минфин Татарстана уточнит статьи бюджетных расходов

Министерство финансов Татарстана опубликовало проект приказа, уточняющий и дополняющий структуру статей расходов по ключевым направлениям. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В сфере здравоохранения вводится новая целевая статья, направленная на борьбу с онкологическими заболеваниями — средства планируется направить на модернизацию медучреждений и закупку оборудования.

В социальной политике предусмотрено новое направление расходов на поддержку семей с детьми и студенток очной формы обучения, вставших на учет по беременности.

В жилищной сфере добавлено финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Для малого и среднего бизнеса расширяются формы господдержки: вводятся субсидии и налоговые льготы. Также предусмотрено финансирование обновления общественного транспорта и развития туризма.

Анна Кайдалова