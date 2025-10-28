Лукашенко объяснил необходимость размещения «Орешника» в Белоруссии

Белоруссия вынуждена отвечать на современные угрозы, именно поэтому здесь был размещен ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск никому не угрожает, только обеспечивает собственную безопасность. Он заявил о готовности к «конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности».

«Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!" - пообещал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с западными странами, «но руку протягиваем». Это «не рука просящего», а рука партнера, добавил господин Лукашенко.