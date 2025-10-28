В Кисловодске из-за аварии отключили холодную воду на 10 улицах

Кисловодск остался без холодной воды из-за утечки на магистральном водоводе, произошедшей 28 октября около улиц Чайковского и Западной, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

В связи с аварией подача воды отключена с 10:00 утра на проспекте Победы (дома 149-167) и улицах Терской, Чайковского, Щорса, Есенина, Главной, Ессентукской, Маяковского, Западной и Стародубовской. Водоснабжение обещают восстановить к 17:00 в этот же день.

Для ликвидации аварии на месте работают коммунальные службы с необходимой техникой. При острой необходимости жителей обеспечат водой из автоцистерн, подвоз которой организуют по заявкам по телефону диспетчерской службы 8 (87937) 6-21-10. Подобные отключения происходят регулярно, что вызывает значительное недовольство жителей. Предыдущие аварии в октябре уже приводили к отключениям горячей воды, отопления и электричества в различных районах города.

Станислав Маслаков