В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим водителем

На автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» (Самара — Оренбург) столкнулись два автомобиля: «Камаз» и «Гранта». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 20-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Также пострадал пассажир «Гранты», которого передали медикам.

Руфия Кутляева