ГТЛК взыскала с верфи «Красное Сормово» 25 млн рублей за просрочку контракта
Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) к нижегородскому судостроительному заводу «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Истец требовал взыскать с ответчика 25 млн руб. неустойки за нарушение этапов строительства сухогрузов проекта RSD59, следует из материалов судебной картотеки.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Контракт на строительство пяти судов был заключен в июне 2023 года. В апреле 2024 года верфь и заказчик дополнительным соглашением утвердили график исполнения договора, по которому в апреле 2025 года завод обязался погрузить двигатели на два судна, спустить на воду третье, заложить киль четвертого сухогруза и начать резать металл для пятого. Однако ответчик не смог предоставить документы, подтверждающие этапы строительства.
Суд полностью удовлетворил иск ГТЛК и взыскал с верфи 25 млн руб. Ранее «Красное Сормово» избежало штрафа почти в 600 млн руб. от ГТЛК, которой в 2022–2023 годах с опозданием сдала пять сухогрузов RSD59. В ОСК просрочку исполнения контрактов объясняли «серьезным вызовом» на фоне западных санкций, которые вынудили предприятия корпорации искать альтернативных поставщиков, заниматься импортозамещением и перепроектировать отдельные заказы.