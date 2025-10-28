Путин спросил главу ЯНАО о таянии вечной мерзлоты

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым. Господин Путин в начале встречи поинтересовался, тает ли вечная мерзлота.

«Как дела, Дмитрий Андреевич? Вечная мерзлота тает?» — спросил российский президент (цитата по сайту Кремля).

Господин Артюхов сказал, что вечная мерзлота «меняется». На уточняющий вопрос, является ли это проблемой, он ответил: «Она, наверное, не такая острая, чтобы прямо была главной темой, но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения».

Согласно обзору Центробанка, деградация многолетней мерзлоты уже затронула до 60% зданий и сооружений в Арктике. При сценарии высоких выбросов только потери для жилого фонда к середине века могут достичь $20,7 млрд, а общий ущерб инфраструктуре превысить $100 млрд. Изменение климата может обойтись России в 2% ВВП ежегодно.