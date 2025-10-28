Лавров назвал лукавой историей снятие санкций США с белорусской «Белавии»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует снятие санкций США с белорусской авиакомпании «Белавиа». При этом он отметил, что американские власти все еще пытаются руководить политикой этой компании.

«Снятие санкций с "Белавиа" — это такая лукавая история, потому что на самом деле это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций. Там и по дальности полетов, и по запчастям все это остается в зависимости от американской стороны. Так что здесь больше такого, знаете, я бы сказал, внешнего эффекта»,— сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ» на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности..

О снятии санкций представитель президента США Джон Коул сообщил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске в сентябре. Позднее Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США разъяснило: из под санкций исключили восемь принадлежащих «Белавии» Boeing (два остались под санкциями), тем самым разрешив им выполнять международные рейсы, проходить техническое обслуживание и закупать комплектующие для лайнеров.

При этом остается запрет на полеты воздушных судов «Белавии» в Россию, Иран, КНДР, Сирию и на Кубу. Также запрещено использовать эти самолеты для перевозки товаров, которые попадают под экспортные ограничения США.

Лусине Баласян; Анастасия Домбицкая, Минск