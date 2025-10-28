Жительница Энергодара получила девять лет по обвинению в спонсировании ВСУ

Жительница Запорожской области получила девять лет в колонии общего режима за финансирование запрещенной и признанной террористической в России организации — украинского батальона «Азов». Об этом сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), 49-летняя жительница Энергодара, находясь на территории Запорожской области, неоднократно переводила денежные средства на банковские счета «Азова» (запрещен и признан террористическим в РФ) с помощью онлайн-сервиса. Происходило это с июня 2023 года по июль 2024 года. После задержания женщина сотрудничала со следствием и признала свою вину.

Александр Дремлюгин, Симферополь