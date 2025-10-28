Адвокат в Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за мошенничество

В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет адвокат по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по КЧР.

Следственный отдел по городу Черкесску завершил расследование, согласно которому в марте 2024 года женщина, обратившаяся к адвокату с просьбой обжаловать приговор своему супругу, осужденному к реальному лишению свободы, поверила его ложным обещаниям. Адвокат уверял, что может изменить наказание на условное и попросил 1,5 млн руб., которые якобы передаст в суд в виде взятки. Потерпевшая перевела деньги, но затем обратилась в правоохранительные органы, осознав мошенничество. Благодаря мерам следствия ущерб был полностью возмещен.

Дело рассматривается на основе достаточной доказательной базы, утверждено обвинительное заключение, уголовное преследование сопровождает УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие и суд назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

По архивным сообщениям, похожие дела с участием адвокатов в регионе фиксировались ранее, где сумма ущерба доходила до 4 млн руб., но данный эпизод касается именно марте 2024 года и 1,5 млн руб., пострадавшая — супруга осужденного. В материалах уголовного дела отражены значимые факты обмана с целью извлечения крупной материальной выгоды в связи с судебными делами на территории Карачаево-Черкесии.

Станислав Маслаков