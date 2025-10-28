Стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет в Удмуртии в 2026 году

Стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет в Удмуртии с 6,9 до 8,2 тыс. руб. в 2026 году. Об этом стало известно из трансляции двадцать шестой сессии Госсовета Удмуртии.

Напомним, патент является частью разрешительной документации для работы иностранного трудового мигранта на территории РФ. Он предполагает ежемесячную авансовую оплату. Стоимость патента складывается из фиксированного платежа умноженного на региональный и федеральный коэффициенты-дефляторы. По прогнозам, федеральный показатель вырастет с 2,594 до 2,835. Республиканский показатель решением Госсовета на 2026 год подняли с 2,22 до 2,43. Увеличение его размера парламентарии одобрили сразу в двух чтениях.

За 8 месяцев 2025 года иностранные граждане оформили почти 6,5 тыс. патентов для работы в регионе. Это принесло бюджету республики 279,6 млн руб. Для сравнения за весь 2024 год иностранцы оформили в республике 8,1 тыс. патентов. Рост поступлений в региональный бюджет на 2026 год, благодаря принятому законопроекту, ожидается на уровне 15%.