Таможенники обезвредили подпольную нарколабораторию в Ленобласти

Сотрудники таможенной службы в Ленобласти задержали двух контрабандистов, перевозивших прекурсоры для изготовления наркотиков. Они перевозили сырье, из которого можно было бы изготовить порядка 200 кг наркотических веществ. Стоимость такой партии оценивается в 400 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили таможенники, прекурсор перемещался в составе сборного груза из Восточной Азии. Злоумышленники планировали доставить сырье для наркотиков в гаражи в Ленинградской области, переоборудованные под нарколабораторию. При обысках в гаражах нашли лабораторное оборудование и другие инструменты для создания наркотиков.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков и их прекурсоров. Указывается, что задержанные ранее были судимы за распространение наркотиков. По вменяемой статье (п. «б», ч. 4 ст. 229.1 УК) им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Никита Черненко