Топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко возглавил совет директоров NtechLab

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко избран председателем совета директоров NtechLab. Об этом «Ъ» сообщили в компании. Он ранее уже был в совете, но покинул его в 2022 году. После смены юрисдикции компании весной 2025 года и ее регистрации в Калининградской области господину Бровко предложили вернуться.

Василий Бровко — основатель PR-агентства «Апостол». С 2013 года занимал руководящие должности в госкорпорации «Ростех», курируя коммуникации, стратегическое развитие и цифровую трансформацию.

NtechLab — одна из крупнейших компаний в РФ в области видеоаналитики на основе ИИ. Работает в 34 странах и в более чем 70 регионах России. В 2024 году выручка NtechLab выросла в два раза, до 1,7 млрд руб. Более 70% доходов обеспечил российский бизнес. Компания развивает проекты «безопасных городов» в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, а также поставляет решения в страны БРИКС, СНГ, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Марианна Голдобенкова