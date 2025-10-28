СКР: более 5 тыс. мирных жителей погибли в ЛДНР с 2014 года

Следственный комитет России (СКР) представил данные, собранные в рамках уголовного дела о преступлениях военного и политического руководства Украины в отношении мирных жителей ЛНР и ДНР. Согласно сообщению ведомства, с апреля 2014 года от действий ВСУ в регионах погибли 5 тыс. человек, пострадали более 13 тыс.

Кроме того, за период с 2014 по 2022 годы более 2 млн жителей обоих регионов покинули дома из-за «реальной угрозы жизни» и «в связи с созданием невыносимых для проживания условий», говорится в материале СКР. Кроме того, с 2014 года в регионах были полностью или частично разрушены более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

В мае 2025 года первый зампредседателя СКР Эдуард Кабурнеев сообщал, что следственные органы расследуют 6999 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ. Тогда он указывал, что из-за действий украинских военных с 2014 года погибли 6,9 тыс. мирных жителей, пострадали — более 25,3 тыс. человек.

Полина Мотызлевская