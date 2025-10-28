Главу Илекского района Оренбуржья выберут 31 октября

Выборы главы Илекского района Оренбургской области назначены на 31 октября. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики.

На должность главы муниципального образования претендовали три кандидата. Они представили свои программы развития района на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур под председательством исполняющего обязанности вице-губернатора по внутренней политике и министра региональной и информационной политики Оренбургской области Юрий Мироненко.

По итогам голосования были выбраны две кандидатуры: заместитель главы администрации Илекского сельсовета Юрий Кирпичников и действующий глава Илекского района Владимир Карпенко. Окончательное решение примет совет районных депутатов.

Георгий Портнов