Лавров: ощущаем, что сотрудничество с РФ в авиации — не приоритет США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос корреспондента «Ъ» заявил, что, судя по контактам с американскими коллегами, США не считают приоритетным возможное сотрудничество стран в авиационной сфере. При этом министр подчеркнул, что Россия по-прежнему заинтересована во взаимодействии с США по этому направлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На переговорах в апреле Россия предлагала США снять санкции с «Аэрофлота» и заявила, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. При этом американская сторона увязывает этот вопрос с урегулированием российско-украинского конфликта, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. В том же году «Аэрофлот» подпал под американские санкции.

Анастасия Домбицкая, Минск; Лусине Баласян