Главврач больницы в Башкирии получил срок за медкарты несуществующих пациентов

Кировский райсуд Уфы приговорил к двум годам колонии-поселения главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Руслана Арсланова за оформление 485 подложных медицинских карт на несуществующих пациентов.

Как сообщает пресс-служба суда, фиктивные карты оформлялись под руководством главврача в 2020 году для отчета о высоком исполнении государственного задания, хотя фактические результаты работы оказались ниже минимально допустимого уровня. Благодаря схеме господин Арсланов, говорится в пресс-релизе, получил 321 тыс. руб. премии, а бюджет Башкирии — 5,6 млн руб. ущерба.

Вину в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) подсудимый не признал. Помимо лишения свободы, ему назначили двухлетний запрет на руководящую работу в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, суд взыскал с него в пользу министерства здравоохранения Башкирии более 5 млн руб.

Также Кировский райсуд вынес частное постановление в адрес регионального минздрава с требованиями устранить нарушения федерального законодательства.

Идэль Гумеров