В третьем квартале в Прикамье число договоров участия в долевом строительстве выросло почти на 30%

В третьем квартале 2025 года в Пермском крае по сравнению со вторым кварталом текущего года увеличилось количество зарегистрированных сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Пермскому краю.

Положительная динамика прослеживается на протяжении всего 2025 года. В третьем квартале зарегистрировано 3 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 28,3% больше, чем во втором квартале (2,3 тыс. договоров). Все договоры поступили в управление Росреестра по Пермскому краю через электронные сервисы. Также на вторичном рынке жилья количество сделок в третьем квартале по сравнению со вторым выросло на 12,3%, всего за 9 месяцев 2025 года их совершено около 40 тыс.

Количество сделок с недвижимостью с привлечением ипотечного кредитования увеличилось на 9,4% (2-й квартал — 13 тыс. сделок, 3-й квартал — 14,2 тыс.) Кроме того, в 2025 году доля обращений о регистрации ипотеки, поступивших в электронном виде, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года почти на пять процентов и составила 70,98%.

Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав, государственном кадастровом учете и проведении единой процедуры в III квартале составляет 107 тыс. что на 14,1% больше, чем во II квартале 2025 года. С 1 марта 2025 года юридические лица подают заявления на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость только в электронном виде.