В центре Перми появятся качели

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на месте ремонта Слудской горки рядом с эспланадой в будущем появятся качели и парклеты. Кроме ранее сообщал портал 59.ru, там будут высажены деревья, кустарники, многолетние цветочные культуры и заменен газон.

Парклеты — это небольшие зоны отдыха со скамейками у тротуаров и их расширений, на которых бывает точечное озеленение.

Напомним, зимой со Слудской горки стали кататься дети. Спуск с горки выходит на проезжую часть и трамвайные пути, и подобные развлечения представляли опасность. Мэрия поставила внизу горы ограждения и даже посыпала горку песком, чтобы предотвратить массовые катания. Однако эти меры не возымели эффекта.