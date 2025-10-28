На борьбу с гепатитом С в Ставропольском крае выделили 159 млн рублей
В Ставропольском крае с начала 2025 года на лечение гепатита С направили 159 млн руб. Об этом рассказали в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ставрополья.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
За исследуемый период помощь оказали 624 пациентам. Всего же полным курсом терапии планируется обеспечить 1,8 тыс. человек.
Финансирование борьбы с гепатитом увеличилось в два раза по сравнению с 2024 годом: со 105 млн руб. до 208 млн руб.