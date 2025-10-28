Арестован подозреваемый в подготовке теракта против сотрудника МВД Крыма

Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника МВД. Об этом сообщили в суде.

О задержании жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, 19-летний молодой человек был завербован украинскими спецслужбами и планировал убить высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму. Подозреваемый арендовал квартиру напротив дома жертвы и установил наблюдение за его автомобилем. Юноша собрал бомбу «осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм». ФСБ считает, что симферополец планировал заложить ее под днище автомобиля сотрудника МВД, а позже выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.

Александр Дремлюгин, Симферополь