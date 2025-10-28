Конкурс по гражданской обороне среди организаций проведут в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода организует смотр-конкурс на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2025 году. 28 октября мэрия утвердила положение о конкурсе

Его должно организовать МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» до 31 октября. Участниками станут организации города, имеющие соответствующие нештатные формирования. Результаты конкурса с оценочными листами затем будут направлены в министерство региональной безопасности Нижегородской области.

Галина Шамберина