Конкурс по гражданской обороне среди организаций проведут в Нижнем Новгороде
Администрация Нижнего Новгорода организует смотр-конкурс на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2025 году. 28 октября мэрия утвердила положение о конкурсе
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Его должно организовать МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» до 31 октября. Участниками станут организации города, имеющие соответствующие нештатные формирования. Результаты конкурса с оценочными листами затем будут направлены в министерство региональной безопасности Нижегородской области.