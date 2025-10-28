Лукашенко призвал перестать «смотреть друг на друга через прицел автомата»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны мира к диалогу и назвал необходимым прекращение гонки вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата», — сказал он на международной конференции по евразийской безопасности в Минске (цитата по «БелТА»). По мнению белорусского президента, государства должны вести диалог, так как «когда не разговаривают, тогда война ближе».

Господин Лукашенко отметил, что многие страны заявляют о нежелании участвовать в гонке вооружений, но на самом деле они готовы «тратить последние деньги, чтобы обеспечить свою безопасность».