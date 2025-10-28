Птичий грипп расправляет крылья

С новым сезоном миграции перелетных птиц в разные регионы мира вернулся птичий грипп H5N1. Сразу в нескольких странах мира власти объявили о вспышках заболевания. Владельцы многих птицеводческих хозяйств теперь вынуждены забивать заболевшую птицу. Эксперты отмечают, что риск передачи человеку H5N1 невысок, однако эпидемия среди птиц может достичь масштабов пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последний месяц птичий грипп обнаружен в 62 коммерческих и индивидуальных хозяйствах, которые расположены в 17 штатах. К настоящему моменту заболело уже около 6,6 млн кур и уток. Более того, в нескольких штатах вирус, вызывающий птичий грипп, обнаружен у коров, кошек и других млекопитающих.

Больше всего заболевшей птицы в хозяйствах штата Висконсин — 3,6 млн голов. В штате Вашингтон, который на втором месте по этому показателю,— 1,9 млн голов. А всего с 2022 года, когда в США после многолетнего перерыва стали периодически выявлять вирус H5N1, в стране пришлось забить более 182 млн домашних птиц. Как указывают представители здравоохранения США, меры по борьбе с распространением инфекции затрудняются проведенными администрацией Дональда Трампа сокращениями сотрудников как в CDC, так и в департаменте сельского хозяйства, а также продолжающимся шатдауном правительства.

В ЕС с августа выявлено уже 56 вспышек птичьего гриппа в 10 странах, и это первый случай столь масштабного распространения инфекции как минимум за последние 10 лет.

Большинство случаев отмечены в Польше, которая является крупнейшим в ЕС производителем птицы, а также в Испании и в Германии. Так, в Германии только за последний месяц забиты более 500 тыс. домашних птиц — кур, уток, гусей и индюшек. По данным Института Фридриха Леффлера, в стране выявлено 30 вспышек птичьего гриппа домашней птицы и еще 73 вспышки среди диких птиц. Кроме того, сейчас ведется проверка еще более 20 подозрительных случаев заболевания птицы, так что германские эксперты предупреждают о возможных новых вспышках. Сообщается, что в этом году заметно пострадала популяция журавлей, поэтому на севере земли Бранденбург сотрудникам экстренных служб пришлось собирать лежавшие на полях тысячи мертвых особей.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra) также сообщило о первых случаях выявления вируса птичьего гриппа. В городе Уэллингборо в графстве Нортгемптоншир обнаружили четырех зараженных диких лебедей и двух канадских гусей. Местные власти рекомендовали жителям не трогать мертвую птицу, не пытаться оказывать помощь больным особям, а также не выгуливать своих питомцев в тех местах, где обнаружены мертвые дикие птицы. Случаи заболевания домашней птицы подтверждены также в графстве Суффолк.

Менее масштабные вспышки сейчас отмечают и в Канаде: случаи заболевания выявлены как минимум в семи птицеводческих хозяйствах в провинции Британская Колумбия. И все они, как полагают, связаны именно с пролетом стай перелетных птиц.

Между тем австралийские ученые, обнаружившие сотни мертвых детенышей тюленей на острове Херд, пришли к выводу, что причиной смерти стал тоже птичий грипп. Их выводы еще должны подтвердить соответствующие анализы. Однако ранее местные власти уже выявляли случаи птичьего гриппа на соседних с Хердом островах, поэтому его возможное появление не станет сюрпризом.

Алена Миклашевская