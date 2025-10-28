Птичий грипп расправляет крылья
В Северной Америке и Европе отмечен резкий рост заболеваемости H5N1 среди животных
С новым сезоном миграции перелетных птиц в разные регионы мира вернулся птичий грипп H5N1. Сразу в нескольких странах мира власти объявили о вспышках заболевания. Владельцы многих птицеводческих хозяйств теперь вынуждены забивать заболевшую птицу. Эксперты отмечают, что риск передачи человеку H5N1 невысок, однако эпидемия среди птиц может достичь масштабов пандемии.
Фото: Annegret Hilse / Reuters
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последний месяц птичий грипп обнаружен в 62 коммерческих и индивидуальных хозяйствах, которые расположены в 17 штатах. К настоящему моменту заболело уже около 6,6 млн кур и уток. Более того, в нескольких штатах вирус, вызывающий птичий грипп, обнаружен у коров, кошек и других млекопитающих.
Больше всего заболевшей птицы в хозяйствах штата Висконсин — 3,6 млн голов. В штате Вашингтон, который на втором месте по этому показателю,— 1,9 млн голов. А всего с 2022 года, когда в США после многолетнего перерыва стали периодически выявлять вирус H5N1, в стране пришлось забить более 182 млн домашних птиц. Как указывают представители здравоохранения США, меры по борьбе с распространением инфекции затрудняются проведенными администрацией Дональда Трампа сокращениями сотрудников как в CDC, так и в департаменте сельского хозяйства, а также продолжающимся шатдауном правительства.
В ЕС с августа выявлено уже 56 вспышек птичьего гриппа в 10 странах, и это первый случай столь масштабного распространения инфекции как минимум за последние 10 лет.
Большинство случаев отмечены в Польше, которая является крупнейшим в ЕС производителем птицы, а также в Испании и в Германии. Так, в Германии только за последний месяц забиты более 500 тыс. домашних птиц — кур, уток, гусей и индюшек. По данным Института Фридриха Леффлера, в стране выявлено 30 вспышек птичьего гриппа домашней птицы и еще 73 вспышки среди диких птиц. Кроме того, сейчас ведется проверка еще более 20 подозрительных случаев заболевания птицы, так что германские эксперты предупреждают о возможных новых вспышках. Сообщается, что в этом году заметно пострадала популяция журавлей, поэтому на севере земли Бранденбург сотрудникам экстренных служб пришлось собирать лежавшие на полях тысячи мертвых особей.
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra) также сообщило о первых случаях выявления вируса птичьего гриппа. В городе Уэллингборо в графстве Нортгемптоншир обнаружили четырех зараженных диких лебедей и двух канадских гусей. Местные власти рекомендовали жителям не трогать мертвую птицу, не пытаться оказывать помощь больным особям, а также не выгуливать своих питомцев в тех местах, где обнаружены мертвые дикие птицы. Случаи заболевания домашней птицы подтверждены также в графстве Суффолк.
Менее масштабные вспышки сейчас отмечают и в Канаде: случаи заболевания выявлены как минимум в семи птицеводческих хозяйствах в провинции Британская Колумбия. И все они, как полагают, связаны именно с пролетом стай перелетных птиц.
Между тем австралийские ученые, обнаружившие сотни мертвых детенышей тюленей на острове Херд, пришли к выводу, что причиной смерти стал тоже птичий грипп. Их выводы еще должны подтвердить соответствующие анализы. Однако ранее местные власти уже выявляли случаи птичьего гриппа на соседних с Хердом островах, поэтому его возможное появление не станет сюрпризом.