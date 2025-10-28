ФАС признала ненадлежащей радиорекламу банка «Точка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала радиорекламу банка «Точка» ненадлежащей и возбудила административное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ФАС, реклама содержала сведения о бесплатном обслуживании расчетного счета и предоставлении услуг онлайн-бухгалтерии для ИП. Однако в ролике не было полной информации обо всех условиях услуги. Акция распространялась только на предпринимателей, зарегистрированных не более 90 дней назад.

Теперь банку «Точка» грозит штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»), добавили в ФАС.