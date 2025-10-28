Годовая инфляция в Самарской области повысилась до 9,86% в сентябре

В сентябре цены в Самарской области выросли на 0,61% по сравнению с августом этого года. Годовая инфляция увеличилась до 9,86%, что выше, чем в целом по стране — 7,98%. Об этом сообщает самарское отделение Банка России.

В сентябре сильнее всего выросли цены на непродовольственные товары. Заметно подорожало моторное топливо, накопленный за 12 месяцев прирост цен на топливо составил 16,43%. Выросли цены на автомобили иностранных марок. Повысились цены на телерадиотовары и персональные компьютеры.

Также подорожали услуги и продукты питания. Цены на куриные яйца в сентябре выросли после снижения в предыдущие семь месяцев. Подорожали сыр и мясопродукты. Снизились цены на плодоовощную продукцию. Выросла стоимость услуг организаций культуры. Подорожал отдых за границей, но снизились цены на услуги внутреннего туризма.

Руфия Кутляева