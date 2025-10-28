Спрос на авто ценой 1,5–3 млн рублей в Ставропольском крае вырос на 63,6%

Спрос на автомобили с пробегом стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей в Ставропольском крае с начала 2025 года вырос на 63,6%, сообщает аналитический сервис Авито Авто.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты проанализировали продажи в третьем квартале и выявили, что именно этот ценовой сегмент занимает 36% всех предложений среди сертифицированных дилеров на платформе Селекте. Лидируют по популярности марки Toyota, Kia, Hyundai, LADA и Mercedes-Benz, а самым востребованным автомобилем стал Toyota Camry. Возросла и динамика спроса на бренды Changan — в 2,6 раза, Mercedes-Benz и Geely — по 2,4 раза, а также Kia и Hyundai — на 2,3 раза и 79,3% соответственно. Среди моделей по росту спроса лидируют Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Creta, HAVAL Jolion и Hyundai Solaris с увеличением запросов в 2,1–3,2 раза.

По словам руководителя Авито Селект Анастасии Докучаевой, автомобили в ценовом диапазоне 1,5–3 млн рублей остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке России благодаря сочетанию доступности и широкого выбора, включая как более свежие бюджетные модели, так и премиальные более старые.

Станислав Маслаков