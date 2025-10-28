Лавров: расширение НАТО не прекращается ни на минуту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на данные всем обязательства, НАТО не прекращает расширяться «ни на минуту». По его словам, страны альянса и члены Евросоюза отказываются признать, что период доминирования Запада завершен.

«Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям заверениям не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и глобальному доминированию»,— cказал Сергей Лавров на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам министра, НАТО «искусственно распространяет зону своей ответственности за пределы Евроатлантики». «Повсюду пытаются закрепиться и оказывать влияние на эти процессы, и влияние это в силу агрессивной политики альянса в большинстве случаев крайне негативно»,— сказал Сергей Лавров.

Лусине Баласян