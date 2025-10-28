В Черкесске 27-летняя женщина украла у подруги золото на 700 тысяч рублей

В Черкесске 27-летняя местная жительница украла у подруги ювелирные изделия на 700 тыс. руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Злоумышленница призналась, что хищения совершила в период с декабря 2024 года по октябрь 2025 года. Часть украденного она сдала в несколько городских ломбардов, а деньги потратила на личные нужды. Все, что фигурантка не успела продать, полицейские изъяли.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мария Хоперская