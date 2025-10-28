На Ставрополье отремонтировали трассу, соединяющую 4 района региона

На Ставрополье отремонтировали почти 8-километровый участок краевой дороги в селе Ладовская Балка, который связывает четыре района — Шпаковский, Изобильненский, Новоалександровский и Красногвардейский, сообщили в региональном миндоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

Работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», целью которого является комплексное развитие инфраструктуры в регионах, включая дорогах нового качества, обеспечивающих комфорт и безопасность передвижения.

Дорожники полностью заменили старое покрытие, применив ресайклер — специализированную технику, перерабатывающую старый асфальт и укрепляющую грунт. Это инновационное решение повышает прочность дорожного полотна и увеличивает период его эксплуатации без необходимости повторного ремонта. Помимо этого обновили обочины, установили новые ограждения и бордюры, отремонтировали тротуары, что улучшит безопасность и удобство для пешеходов.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа отметил, что приоритетная задача — забота о дорогах населенных пунктов, а не только магистралях, и итогом ремонта станет повышение качества жизни жителей. Он добавил, что получение разрешения на ввод дороги в эксплуатацию планируется в ближайшее время. В 2025 году в крае по нацпроекту планируется отремонтировать около 100 километров региональных дорог, причем большинство объектов находится на заключительном этапе готовности.

Станислав Маслаков