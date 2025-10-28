Лавров встретился с главой МИД Венгрии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске, передает корреспондент «Ъ». Переговоры проходят на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Петер Сийярто и Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД России
Перед этим Петер Сийярто выступил на мероприятии, начав свою речь на русском языке. Он призвал возобновить диалог и сотрудничество и заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Запада.