Дорожники и коммунальщики Нижнего Новгорода отчитались о готовности к зиме

В Нижнем Новгороде завершили проверку готовности районов к зимнему периоду 2025/26 года. 28 октября последний смотр дорожной техники прошел в Кстове, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам Юрия Шалабаева, этой зимой более тысячи рабочих и около 600 единиц техники, а с ДУКами и подрядчиками — почти 1 тыс. машин и более 3 тыс. дворников будут убирать Нижний Новгород с Кстовским районом.

«Пока предугадать, какой будет зима, сложно. В прошлом году в это время мы уже „встретили” первый снег, сейчас же имеем дело с дождями. В любом случае подготовились заранее: техника переоборудована, бригады сформированы, реагенты закуплены, маршруты отработаны. В ближайшее время соберу расширенный штаб со всеми ответственными за уборку города»,— рассказал мэр.

Замглавы администрации Кстовского района Александр Спирин сообщил, что в районе к уборке снега подготовлено более 100 единиц техники. Вся техника проверена и переоборудована для работы в зимнем режиме. Противогололедные материалы также заготовлены.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, все районы Нижнего Новгорода готовы к зиме.

Галина Шамберина