Локация равно спрос. Расположение рядом с вузами

Проект «VOROSHILOV» представляет уникальную возможность для инвесторов приобрести недвижимость, расположенную поблизости от престижных учебных заведений Новосибирска. Инвестиционная привлекательность проекта заключается в постоянной потребности рынка в качественном жилье для студентов, что гарантирует стабильный доход владельцам апартаментов.

Особенности расположения

Выбор местоположения продиктован высоким спросом среди студентов Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) и Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). Рядом находятся остановки общественного транспорта, развязки и прямой выход на Красный проспект, что значительно упрощает доступ студентов к учебным заведениям и городской инфраструктуре.

Почему выбор ближайших районов к вузам гарантирует высокий уровень спроса на проживание?

Близкое расположение комплекса к ведущим высшим учебным заведениям региона, таким как Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) и Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ), формирует мощный и устойчивый источник арендаторов. Ежегодно тысячи новых студентов поступают в эти университеты, создавая постоянную потребность в благоустроенных местах временного проживания неподалеку от мест учебы. Поскольку большинство студентов предпочитает компактные форматы жилья недалеко от учебных корпусов, размещение апартаментов в пределах пешей доступности позволяет минимизировать затраты времени на передвижение и обеспечить высокую лояльность будущих жильцов.

При выборе объекта под аренду важным фактором становится наличие постоянного потока потенциальных клиентов. Высокая концентрация образовательных учреждений непосредственно повышает ликвидность апартаментов.

Как отсутствие ярко выраженной сезонности влияет на инвестиционную привлекательность проекта?

График учебы означает, что риск простаивания жилых площадей снижается до минимума, поскольку постоянно присутствуют потенциальные арендаторы, нуждающиеся в жилье. Поэтому инвестиции в студенческое жилье становятся менее зависимыми от сезонных изменений и позволяют получать прибыль независимо от времени года.

Это дает инвесторам уверенность в устойчивости бизнеса и постоянные поступления арендной платы вне зависимости от рыночных условий и общих экономических тенденций.

Voroshilov — это не только уютные номера, но и продуманная инфраструктура. На территории комплекса будет большой фитнес-центр площадью 3300 квадратных метров и спа-зоной с бассейнами, джакузи и хамамом. Через огромные панорамные окна из зала открывается живописный вид на сосновый бор. Здесь резиденты смогут расслабляться и заниматься спортом в свободное время. Также в здании комплекса откроют ресторан, бьюти-студию и различные магазины.





Сдача апарт-комплекса планируется в начале 2026 года.

