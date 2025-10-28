МТС расширяет цифровую инфраструктуру в горных регионах Дагестана

Компания МТС успешно запустила мобильную связь и интернет в пяти новых горных селах Дагестана: Аялизимахи, Новое Каракюре, Хвартикуни, Хонох и Цухдыг. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Благодаря этому почти четыре тысячи жителей этих населенных пунктов получили доступ к современным технологиям и цифровым сервисам.

Особое внимание уделяется селу Хонох Цумадинского района, которое расположено на высоте 1909 метров — это самое высокогорное населенное место, в котором в этом году заработала связь МТС. Село находится у подножия одной из высочайших вершин Дагестана — горы Аддала-Шухгельмеэр (около 4000 метров), известной также как «гора, на которой не встретить человека». Этот регион пользуется популярностью у альпинистов, и наличие связи обеспечит безопасность и комфорт как местных жителей, так и туристов, отправляющихся на восхождения.

Также сеть МТС охватила территории близ популярных туристических объектов, таких как Гергебильское водохранилище, Гергебильская ГЭС, кафе и гостиницы у села Хвартикуни. Эти места привлекают посетителей своими природными красотами, горными пейзажами и гидроэлектростанциями.

«Гора Аддала-Шухгельмеэр переводится как «гора, на которой не встретить человека». В этом кроется определенный вызов — обеспечить инфраструктуру в таких удаленных местах. В этом году мы реализовали еще несколько проектов по запуску сети сотовой связи на труднодоступных вершинах и продолжим расширять цифровое присутствие в горах Дагестана»,— прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Тат Гаспарян