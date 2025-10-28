Властям Туймазов дали неделю на благоустройство города

Министерство ЖКХ Башкирии провело видеосовещание с руководством Туймазинского района и города Туймазы, на котором обсуждалось благоустройство города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам министра ЖКХ Ирины Головановой, ее заместитель Арсланбек Хайдаров посетил сегодня Туймазы после вчерашнего замечания главы Башкирии, на совещании правительства возмутившегося содержанием города по сравнению с соседним Октябрьским.

«Что в итоге увидели: грязные отбойники, смет вдоль бордюров, выцветшие баннеры, трава, которая проросла сквозь асфальт, отсутствие разметки на дорогах, сломанные скамейки, пустые детские песочницы, отсутствие информационных стендов на объектах и поблекшие бетонные заборы. В целом — уныние и серость»,— написала госпожа Голованова.

Местные власти представили посредством видеоконференцсвязи дорожную карту для исправления ситуации. «Срок устранения замечаний — неделя»,— подытожила глава минЖКХ.

Идэль Гумеров