Жители Липецкой области отдали мошенникам 12,6 млн рублей за выходные

За прошедшие выходные жители Липецкой области 11 раз обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 12,6 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Мошенники использовали для обмана липчан как минимум четыре схемы: перевод на безопасный счет (четыре случая), заработок на бирже и дополнительный доход (три случая), покупка товаров (два случая), декларация и проверка номеров банкнот (два случая).

По данным липецкого УМВД, за предыдущие выходные пятеро жителей региона отдали 2,6 млн руб. аферистам, которые обещали им легкий заработок. Еще 4 млн руб. лишилась потерпевшая, которой «сотрудники Центробанка и ФСБ» обещали помочь в переводе средств на безопасный счет.

