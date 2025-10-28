Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Зарубежные СМИ: Может ли в ЕС сформироваться антиукраинский альянс?

28 октября, вторник

Венгрия намерена сформировать антиукраинский альянс в Европе. По крайней мере, об этом пишет Politico со ссылкой на окружение Виктора Орбана. Премьер страны хочет объединить усилия со Словакией и Чехией и согласовать позиции перед следующей встречей европейских лидеров. Прежде всего, Будапешт, Братислава и Прага должны обсудить финансовую и военную поддержку Киева. Также на повестке — вступление Украины в Евросоюз. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Союз трех восточноевропейских государств пока не выглядит прочным. Но если Орбану удастся воплотить свой замысел в жизнь, у Брюсселя возникнут трудности с дальнейшей поддержкой Киева, говорят собеседники Politico. По их словам, сообща Венгрия, Словакия и Чехия смогут блокировать решения по ключевым вопросам. Речь, например, о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Впрочем, Будапешт, Братислава и Прага уже входят вместе с Варшавой в Вишеградскую группу. Однако после февраля 2022-го Польша практически перестала участвовать в жизни объединения, прежде всего, из-за политических разногласий с Венгрией. Таким образом, вероятно, «четверка» станет «тройкой», утверждает Politico. Этому способствует как и евроскептицизм премьера Словакии Роберта Фицо, так и победа партии ANO Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии. Вместе с тем Фицо пока воздерживается от официального союза с Орбаном, в Бабишу еще только предстоит возглавить правительство. Так что Вишеградская «тройка» вряд ли сформируется в ближайшее время, заключает издание.

Сам венгерский премьер критикует в том числе и потенциальное вступление Украины в ЕС. «Это лишь перенесет боевые действия на территорию Евросоюза»,— заявил Орбан. Он добавил, что пока в Будапеште есть национальное правительство, Киев не сможет присоединиться к блоку. Также глава кабинета рассчитывает на свои тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. На следующей неделе венгерский лидер полетит в Вашингтон, чтобы обсудить смягчение американских санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Как пишет Reuters, ограничения стали серьезным ударом для Орбана и Фицо, страны которых больше всех в Европе зависят от импорта российских энергоносителей.

Петер Сийярто: правительство Венгрии не допустит вступления Украины в ЕС

Тем временем премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что американские санкции всего за несколько дней серьезно улучшили перспективы Украины. «На прошлой неделе произошли действительно важные события»,— подчеркнул он в интервью агентству Bloomebrg. К ним Стармер причисляет согласованность действий Европы и США: впервые за долгое время, Брюссель и Вашингтон ввели санкции против России практически одномоментно. Кроме того, глава британского правительства сообщил, что разговаривал с Трампом 26 октября и поддержал его намерение оказать давление на Китай. «Пекин должен если не прекратить, то хотя бы существенно сократить закупки российской нефти»,— подытожил политик.

