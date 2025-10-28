Зарубежные СМИ: Может ли в ЕС сформироваться антиукраинский альянс?

Венгрия намерена сформировать антиукраинский альянс в Европе. По крайней мере, об этом пишет Politico со ссылкой на окружение Виктора Орбана. Премьер страны хочет объединить усилия со Словакией и Чехией и согласовать позиции перед следующей встречей европейских лидеров. Прежде всего, Будапешт, Братислава и Прага должны обсудить финансовую и военную поддержку Киева. Также на повестке — вступление Украины в Евросоюз. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Союз трех восточноевропейских государств пока не выглядит прочным. Но если Орбану удастся воплотить свой замысел в жизнь, у Брюсселя возникнут трудности с дальнейшей поддержкой Киева, говорят собеседники Politico. По их словам, сообща Венгрия, Словакия и Чехия смогут блокировать решения по ключевым вопросам. Речь, например, о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Впрочем, Будапешт, Братислава и Прага уже входят вместе с Варшавой в Вишеградскую группу. Однако после февраля 2022-го Польша практически перестала участвовать в жизни объединения, прежде всего, из-за политических разногласий с Венгрией. Таким образом, вероятно, «четверка» станет «тройкой», утверждает Politico. Этому способствует как и евроскептицизм премьера Словакии Роберта Фицо, так и победа партии ANO Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии. Вместе с тем Фицо пока воздерживается от официального союза с Орбаном, в Бабишу еще только предстоит возглавить правительство. Так что Вишеградская «тройка» вряд ли сформируется в ближайшее время, заключает издание.

Сам венгерский премьер критикует в том числе и потенциальное вступление Украины в ЕС. «Это лишь перенесет боевые действия на территорию Евросоюза»,— заявил Орбан. Он добавил, что пока в Будапеште есть национальное правительство, Киев не сможет присоединиться к блоку. Также глава кабинета рассчитывает на свои тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. На следующей неделе венгерский лидер полетит в Вашингтон, чтобы обсудить смягчение американских санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Как пишет Reuters, ограничения стали серьезным ударом для Орбана и Фицо, страны которых больше всех в Европе зависят от импорта российских энергоносителей.

Тем временем премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что американские санкции всего за несколько дней серьезно улучшили перспективы Украины. «На прошлой неделе произошли действительно важные события»,— подчеркнул он в интервью агентству Bloomebrg. К ним Стармер причисляет согласованность действий Европы и США: впервые за долгое время, Брюссель и Вашингтон ввели санкции против России практически одномоментно. Кроме того, глава британского правительства сообщил, что разговаривал с Трампом 26 октября и поддержал его намерение оказать давление на Китай. «Пекин должен если не прекратить, то хотя бы существенно сократить закупки российской нефти»,— подытожил политик.